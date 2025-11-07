کلورکوٹ شہر کی خوبصورتی کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری
کروڑوں کی گرانٹ سے ٹف ٹائلز، فٹ پاتھ اور روشنی کا جدید نظام نصب کیا جا رہا
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کلورکوٹ شہر کی خوبصورتی کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ سے ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم اور چیف آفیسر ضلع کونسل بھکر سہیل انور خان نیازی کی نگرانی میں لاری اڈہ سے ریلوے پھاٹک تک سڑک کے دونوں اطراف جدید ٹف ٹائلز اور فٹ پاتھ بنائے جا رہے ہیں، جبکہ سرکاری اراضی پر قبضہ ختم کر کے زمین منصوبے کے لیے واگزار کرائی جا رہی ہے ۔افسران نے موقع پر کام کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ منصوبے میں کسی صورت ناقص میٹریل استعمال نہ کیا جائے ، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، بصورت دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔شہر کی سجاوٹ اور روشن سڑکوں کا یہ منصوبہ کلورکوٹ کی تاریخی و تجارتی حیثیت کو مزید نکھارنے کا سبب بنے گا۔