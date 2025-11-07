صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان کی تزئین و آرائش ،ڈاکٹر نہ ادویات

  • سرگودھا
رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان کی تزئین و آرائش ،ڈاکٹر نہ ادویات

عمارت پر کروڑوں خرچ کیے جا چکے ،سہولیات نہ ہونے پر مریض پریشان

پھلروان (نمائندہ دنیا)رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان کی عمارت پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، مگر طبی سہولیات کے لحاظ سے ادارے کی کارکردگی انتہائی غیرتسلی بخش ہے ۔ ہیلتھ سنٹر میں نہ ڈاکٹرز موجود ہیں اور نہ ہی ادویات دستیاب، جس کے باعث مریضوں کو علاج کے لیے مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہری مجبورا بھاری فیسیں ادا کر کے پرائیویٹ کلینکس سے علاج کرانے پر مجبور ہیں۔سماجی و سیاسی رہنما چو دھری ندیم چوہان نے کہا کہ تزئین و آرائش کے باوجود رورل ہیلتھ سنٹر میں بنیادی طبی سہولتوں کی فراہمی نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے ۔انہوں نے وفاقی وزیر ڈاکٹر مختار احمد بھرتھ اور محکمۂ صحت کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان میں ڈاکٹرز کی کمی پوری کی جائے اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے متعدد منصوبوں پر روڈ لائٹس بند ‘ شہری پریشان

کیتھ لیبز کو خصوصی وقف ایمبولینس کی فراہمی پر اتفاق

ریلیف آپریشن کا خرچ سوسائٹی مالک سے وصولی کی سفارش

سرکلر روڈ پر فٹ پاتھ ، گاڑیوں کیلئے پارکنگ بنانے کی ہدایت

ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کی تقرری کی ہدایت

پنجاب پبلک سروس کمیشن 6 محکموں کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ