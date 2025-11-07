رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان کی تزئین و آرائش ،ڈاکٹر نہ ادویات
عمارت پر کروڑوں خرچ کیے جا چکے ،سہولیات نہ ہونے پر مریض پریشان
پھلروان (نمائندہ دنیا)رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان کی عمارت پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، مگر طبی سہولیات کے لحاظ سے ادارے کی کارکردگی انتہائی غیرتسلی بخش ہے ۔ ہیلتھ سنٹر میں نہ ڈاکٹرز موجود ہیں اور نہ ہی ادویات دستیاب، جس کے باعث مریضوں کو علاج کے لیے مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہری مجبورا بھاری فیسیں ادا کر کے پرائیویٹ کلینکس سے علاج کرانے پر مجبور ہیں۔سماجی و سیاسی رہنما چو دھری ندیم چوہان نے کہا کہ تزئین و آرائش کے باوجود رورل ہیلتھ سنٹر میں بنیادی طبی سہولتوں کی فراہمی نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے ۔انہوں نے وفاقی وزیر ڈاکٹر مختار احمد بھرتھ اور محکمۂ صحت کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ رورل ہیلتھ سنٹر پھلروان میں ڈاکٹرز کی کمی پوری کی جائے اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔