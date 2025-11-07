چار بچوں کی بیوہ ماں سے زیادتی، ملزم کے خلاف مقدمہ درج
ذوالفقار رات کے وقت گھر میں گھسا نازیباحرکات کیں،منع کرنے پر دھمکیاں
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کی اسلم کالونی میں چار بچوں کی بیوہ خاتون کو مبینہ طور پر اوباش شخص نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون ( س)کی درخواست پر ملزم ذوالفقار سکنہ خچرپور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔بیوہ خاتون کے مطابق گزشتہ شب تقریباً نو بجے ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوا، نازیبا حرکات کیں اور منع کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے درندگی کا نشانہ بنایا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ متاثرہ خاتون نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔