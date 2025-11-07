صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات و گراں فروشی کے خلاف بلاامتیاز کارروائی:اے سی

  • سرگودھا
قبضہ مافیا، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان

سلانوالی (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے کہا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے ، گران فروشی، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر پیرا فورس کے ساتھ مل کر شہر بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ۔ قبضہ مافیا اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔چوہدری اکمل نے واضح کیا کہ انتظامیہ کسی بھی سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گی اور کارروائی مکمل شفافیت کے ساتھ جاری رہے گی۔

 

