سبزیاں،چینی،انڈہ دیگر اشیا مہنگے داموں فر وخت ،شہری پریشان
روزانہ کی بنیاد پر نرخ نامہ جاری کردیا جاتا ،عمل نہیں ہوتا،نوٹس لینے کا مطالبہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوسکیں،شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور،آٹا ،چینی ،انڈہ و روز مرہ کی اشیاء کی من مانے ریٹوں پر فروخت کیسا تھ ساتھ سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوچکی ہیں جس سے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے ۔ روزانہ کی بنیاد پر پھل و سبزیوں کا پرچون نرخ نامہ جاری کردیا جاتا ہے مگر عملدرآمد نہیں ہوپاتا جسکی بناء پر مڈھ رانجھا میں ادرک600روپے ،پیاز200روپے ،مٹر600، لوبیا، 150، آلو 150، گاجر150روپے فی کلو ہے جو تحصیل مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ نرخنامہ کے برعکس مہنگے داموں فر وخت جاری ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ احکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔