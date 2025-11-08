صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا کو سلانوالی سے ملانے والی سڑکیں خستہ حالی کاشکار

  • سرگودھا
سرگودھا کو سلانوالی سے ملانے والی سڑکیں خستہ حالی کاشکار

سلانوالی رو ڈ،موہنی روڈپر محکمہ خوراک کے گودام ،ہسپتال و تجارتی مراکز ہیںتعمیر و مرمت کروانے کے وعدے فراموش،تاجروں،ٹرانسپورٹروں کو نقصان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا شہر کو سلانوالی سے ملانے والی دونوں سڑکیں گزشتہ کئی سالوں سے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں شہر کی ان مصروف ترین سڑکوں سلانوالی رو ڈ اور موہنی روڈپر محکمہ خوراک کے گوداموں سمیت ہلال احمر ہسپتال و دیگر تجارتی مراکز بھی ہیں چند سال قبل سیاسی نمائندوں نے بھی ن اہم تجارتی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کروانے کی یقین دہانی کروائی، تا حال ان شاہراہوں کی تعمیر تعطل کا شکار ہے ۔ جسکی وجہ سے کراچی سمیت دیگر اہم شاہراہوں سے آنے والے ٹرکوں اور ٹرالروں کو متبادل چھوٹی سڑکوں کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے ، ان سڑک سے ملحقہ کینال روڈز بھی ٹریفک کی اوور لوڈنگ کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں انتظامیہ کو متعدد بار اس اہم ایشو کی طرف توجہ دلانے کے باوجودایکشن نہیں لیا جا رہا اورسڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے مقامی تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ۔ علاقہ مکینوں اور ٹرانسپورٹروں نے اس اہم مسئلہ کے فوری حل کی اپیل کی ہے ۔ 

 

