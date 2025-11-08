صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت بر آ مد ات کے فروغ عملی اقدامات اٹھائے ، شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچرر ز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ ور لڈ بینک کی پاکستا ن ڈویلپمنٹ ر پور ٹ میں ملکی معیشت کے ایک تشویشنا ک پہلوکی نشا ہد ہی کی گئی ہے۔۔۔

 ر پور ٹ کے مطا بق ملکی بر آ مد ات نہ صرف مجموعی قو می پیداوار کے تناسب سے مسلسل کم ہو ر ہی ہے بلکہ یہ اپنی حقیقی صلا حیت سے بھی بہت پیچھے ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت بر آ مد ات کے فروغ کو محض اعلا نات تک محدود ر کھنے کی بجا ئے عملی ترجیح بنا ئے توا نا ئی کی لا گت میں کمی ٹیر ف اصلا حا ت جد ید لا جسٹکس اور نئے تجارتی معا ہد ے و ہ اقدا ما ت ہیں۔

