سردی آتے ہی غیرمعیاری گیس سلنڈروں کی فروخت کا دھندا
چیک اینڈبیلنس کا فقدان ،دکاندار سلنڈروں کے منہ مانگے دام وصول کر رہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سردی کا موسم آتے ہی مانگ بڑھنے کے پیش نظر شہر کے متعدد بازاروں میں غیر معیاری اور ہلکی چادر کے گیس سلنڈروں کی فروخت کا دھندہ چیک اینڈبیلنس کے فقدان کی وجہ سے بدستور جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ دکاندار غیر معیاری سلنڈروں کے منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ دکاندار گاہکوں کو موقع پر سلنڈر چیک بھی نہیں کر کے دیتے ۔ جسکی وجہ سے شہریوں کو چیک کرانے کے لئے علیحدہ سے رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے ، غیر معیاری سلنڈروں کی گھر میں موجودگی کسی بھی خطرناک حادثہ کا سبب بن سکتی ہے ۔ جبکہ متعلقہ محکمے ایسے عناصر کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے گریزاں ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔