لاؤڈ سپیکر آرڈیننس پر عملدرآمد کے لئے پولیس فورس الرٹ

  • سرگودھا
مساجد، امام بارگاہوں اور اہم مقامات پرپولیس افسر اور اہلکار تعینات رہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعتہ المبارک کے اجتماعات کے موقع پر لاؤڈ سپیکر آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لئے کڑی نگرانی کے ساتھ فول پروف سکیورٹی انتظامات کے لئے ضلع بھر میں پولیس فورس الرٹ رہی ،تمام مساجد، امام بارگاہوں اور اہم مقامات پرپولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے ، داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ پوائنٹ بنائے گئے اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی گشت پر مامور رہے اس دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لئے ٹریفک پولیس کے جوان الرٹ رہے ۔ڈی پی او محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر ہر شخص، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیاگیاجہاں چیکنگ کے لئے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ اورمیٹل ڈیٹیکٹرکے استعمال کو یقینی بنایا گیا ۔ 

 

