حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے:شہری
متوسط اور نچلے طبقے کے لئے لگائے گئے سستے بازاربھی غریب کی پہنچ سے دور سبزیوں اور پھلوں کا ریٹ عام بازاروں سے بھی زیادہ ہے ،شہریوں کی دہائی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہریوں نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ناکامی کے بعد مہنگائی کے طوفان پر قابو پانے میں بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے متوسط اور نچلے طبقے کے لوگوں کے لئے لگائے جانے والے سستے بازاربھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے جہاں ناقص اشیاء کی مہنگے داموں فروخت ایک المیہ بن کر رہ گئی ہے ،جمعہ بازار میں آئے شہریوں نے بتایا کہ جمعہ بازاروں میں فروخت ہونے والی اجناس غیر معیاری اور مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ ناقص ہیں ،انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث ان بازاروں میں فروخت ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کا ریٹ عام بازاروں میں فروخت ہونے والے ریٹ سے بھی زیادہ ہے سکیورٹی کے ناقص انتظام کے باعث شہری خوف کا شکار ہیں ان بازاروں کا رخ کرنے والے خریداروں کو سائبان اور پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں شہریوں نے ضلعی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم سستے بازاروں میں لوٹ مار کی بجائے حقیقی معنوں میں متوسط اور غریب طبقے کیلئے معیاری اور سستی اشیا فراہم کرے اور ان بازاروں میں شکایات سیل قائم کر کے چیک اینڈ بیلنس کے لئے عملہ مقرر کیا جائے۔