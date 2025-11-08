بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کٹوتیاں،چھاپے پر ملزم فرار
ریٹیلر سرفراز اپنی لوکیشن کے بجائے کہیں اور رقم ادا کر رہا تھا،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کی ادائیگیوں میں سے غیر قانونی کٹوتی کرنیوالا ریٹیلر چھاپہ پڑنے پر فرار ہو گیا، بتایاجاتا ہے کہ بی آئی ایس پی کی ٹیم نے 24جنوبی میں چھاپہ مارا جہاں سرفراز نامی ریٹیلراپنی مختص کردہ اصل لوکیشن 22جنوبی کی بجائے مذکور ہ مقام پر غیر قانونی طریقے سے مستحقین خواتین کو امدادی رقوم نکال کر دینے کے عوض فی کس ایک ہزار روپے اضافی کٹوتی کر رہاتھا، سرکاری اہلکاروں کو دیکھتے ہی ملزم ڈیوائس اٹھا کر بھاگ نکلا، موقع پر موجود خواتین نے غیر قانونی کٹوتی کی تصدیق کی جس پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔