دوست کی مہندی میں شریک اشتہاری کی گرفتاری کیلئے چھاپہ
چھاپے شرکا کی دوڑیں،قیصر دولہا کے بھائی کی معاونت سے بچ نکلا،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دوست کی رسم مہندی میں شریک مقدمہ قتل کے اشتہاری کی گرفتاری کیلئے پولیس کا چھاپہ، سہولت کاروں کے خلاف اشتہاری کی معاونت جبکہ دولہا اور اسکے دوستوں کے خلاف آتش باز ی اور ہلڑ بازی پر مقدمہ درج کرلیا گیا، پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ تھانہ عطاء شہید پولیس کو مقدمہ قتل میں مطلوب قیصر نامی اشتہاری 106جنوبی میں فیاض نامی نوجوان کی رسم مہندی میں شریک ہے جہاں ناچ گانا اور آتش بازی بھی ہو رہی ہے جس پر ریڈ کیا گیا تو شرکاء کی دوڑیں لگ گئیں، مذکورہ اشتہاری محسن ار امتیاز جو کہ دولہا کا بھائی کی معاونت سے فرار ہو گیا،جبکہ دولہا اور دیگر شرکاء بھی ملحقہ گلیوں میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو گئے ، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔