محکمہ انہار کے سب انجینئر اور ٹیم کو محبوس بنا کر دھمکیاں
سب انجینئر حمزہ بلال موضع ہجن میں موگہ جات کی تعمیر کروائے رہے تھےکام سے روک دیا ،علاقے سے نکال دیا،20افراد کے خلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ انہار کے سب انجینئر اور اسکی ٹیم کو حبس بے جا میں رکھ کر ہراساں کرنے پر بیس سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ در ج کر لیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ موضع ہجن میں موگہ جات کی تعمیرنو کے دوران علاقہ کے بیس سے زائد افراد جو کہ کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ ساتھ اسلحہ سے مسلح تھے نے سب انجینئر حمزہ بلال اور دیگر اہلکاروں کو کار سرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے محبو س کر لیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے کام سے روک دیا اور بعدازاں انہیں علاقے سے نکال دیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے ارشد، انور وغیرہ چار نامزد اور بیس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔