تنظیم سادات بنی ہاشم کے زیر اہتمام ا ٓج کلس شریف تحصیل بھیرہ میں ہوگی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تنظیم سادات بنی ہاشم کے زیر اہتمام ا ٓج کلس شریف تحصیل بھیرہ ضلع سرگودھا میں منعقد ہورہی ہے کانفرنس کی صدارت تسبیح پاکستان کے سرپرست اعلی مخدوم جاوید ہاشمی فرمائیں گے جبکہ۔۔۔

 امیر تنظیم ڈاکٹر وجد پیزادہ کے علاوہ دیگر مہمانان گرامی اور کانفرنس کی میزبانی پیر شمیم صابری کلس شریف کے سجادہ نشین فرمائیں گے کانفرنس میں ملک بیرونی ملک سے سکالرز حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رح اور مخدوم عبد الرشید حقانی رح فلاح انسانیت کے موضوع پراپنے مقالہ جات پیش کئے جائیں گے ۔

 

