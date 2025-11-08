صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری رقبے سے لاکھوں روپے کی ریت چوری ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرکاری رقبے سے لاکھوں روپے کی ریت چوری ،مقدمہ درج

محکمہ معدنیات کی مڈھ رانجھا میں کارروائی ،ملزمٹرالیاں، موٹرسائیکل چھوڑ کر فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرکاری رقبے سے لاکھوں روپے کی ریت چوری کے انکشاف پر محکمہ مائنز اور ٹھیکیدار کا ایکشن ، چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ اطلاع ملنے پر محکمہ معدنیات کی ٹیم نے مڈھ رانجھا کے علاقے میں کاروائی کی ، اس دوران ریت چوری کرنے والے افراد ٹریکٹر ٹرالیاں، موٹرسائیکل سمیت دیگر اشیاء موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے جو کہ قبضہ میں لے لی گئیں، ملزمان اب تک ساڑھے 12لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ریت چوری کر چکے ہیں جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جار ہے ہیں ۔ 

 

