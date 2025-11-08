چوری اور نقب زنی کی وارداتیں،2کی جیبیں کٹ گئیں
علی پور سیداں واپڈا کے کنڈکٹرز چوری ،پورے علاقے کی بجلی بند ہوگئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چوری و نقب زنی کی مختلف وارداتوں کے دوران علی پور سیداں کے علاقہ سے نامعلوم چور واپڈا کے لاکھوں روپے مالیت کے کنڈکٹر ز چوری کر کے لے گئے جس سے علاقہ بھر کی بجلی بند ہو گئی ،آہیر کالونی کے محمد ذوالفقار،سلیم اقبال ٹاؤن کے اظہر عماد کے گھروں سے قیمتی زیورات،نقدی و دیگر سامان،ترکھانوالہ سے سمیع اﷲ،کوٹمومن سے محمد اکرم کی موٹرسائیکلیں ،96جنوبی کے نمیر امجد کے ڈیرہ سے ایک لاکھ روپے مالیت کا تعمیراتی سامان،دودہ کے عبدالرحمان کے رقبہ سے چار لاکھ روپے مالیت کی زرعی مشینری نامعلوم چور اڑا لے گئے ،مسلم ٹاؤن کے محمد رمضان ، تین رکھ دھریمہ کے محمد بلال کو نامعلوم جیب گراشوں نے قیمتی موبائلز سے محروم کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔