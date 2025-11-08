پوری قوم اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائے ،علمائے کرام
مقررین نے قران وسنت کے تابع نظام شریعت کے نفاذ پر زور دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی،انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کے صدر قاری احمد علی ندیم، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے ضلعی صدرمفتی شاہد مسعود، اتحاد العلماء کے ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا ملک ضیاء الحق، ضلعی سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر، ڈویڑنل خطیب قاری وقار احمد عثمانی ، ممبر ضلعی امن کمیٹی امیر افضل اعوان، رابعہ مسجد کے خطیب پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی،مسجد حامد علی شاہ کے مولانا احمد حسن چشتی، جامع مسجد فاضل ٹاؤن کے خطیب مولانا انعام اﷲ جلالی اوردیگر علماء و مشائخ نے کہا کہ پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔انہوں نے صبر و تحمل،قومی اتحاد و اتفاق اور جذبہ حب الوطنی کو خاص اہمیت دے کر ملک میں قران وسنت کے تابع نظام شریعت کے نفاذ پر زور دیا۔