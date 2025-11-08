صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک انصاف قانون کی حکمرانی کیلئے جد و جہد کر ر ہی ہے ،شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
تحریک انصاف قانون کی حکمرانی کیلئے جد و جہد کر ر ہی ہے ،شفقت عباس اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن تحریک انصاف قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر ر ہی ہے کیونکہ آ ئین اور قا نو ن کی حکمر انی سے ہی ملک بہتر طریقہ سے آ گے بڑھ سکتا ہے۔۔۔

 عوا م کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر نا بھی قومی المیہ ہے آ ج طاقت کی بنیا د پر چلا یا جا نے وا لا ہا ئیبر ڈ نظا م کسی آئین وقا نو ن کا پاپند نہیں۔پیپلزپارٹی ن لیگ اور حوار ی ا س وقت آئین قا نو ن کی دھجیاں اڑا نے کے لیے متحرک ہیں ۔ 

 

