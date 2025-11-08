کندیاں و چشمہ میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے حادثات میں اضافہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں اور چشمہ کے مضافات میں موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کے باعث حادثات اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔۔۔
عوامی شکایات کے باوجود ٹریفک پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی، جس کے باعث شہری بے خوفی سے بغیر ہیلمٹ سفر کر رہے ہیں۔شہریوں نے کہا کہ روزانہ درجنوں موٹر سائیکل سوار سڑکوں پر بغیر ہیلمٹ رواں دواں ہوتے ہیں۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک پولیس کو فعال بنایا جائے اور ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنایا جائے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہو سکے ۔