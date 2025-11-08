صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا کلورکوٹ میں بیوٹی فکیشن پراجیکٹ کے کاموں کا جائزہ

  • سرگودھا
ملک محمد اشرف کا دورہ، منصوبوں کی رفتار، صفائی اور معیار بہتر بنانے کی ہدایت 65 ہزار مساجد کے آئمہ کرام کے لیے ماہانہ وظیفہ اسکیم کے آغاز کا جائزہ بھی لیا

کلورکوٹ (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر بھکر ملک محمد اشرف نے تحصیل کلورکوٹ کے مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔انہوں نے مرکزی شاہراہوں، بازاروں، چوراہوں اور عوامی مقامات کی تزئین و آرائش، صفائی ستھرائی، دیواری تزئین، پودوں کی نگہداشت اور اسٹریٹ لائٹس کی فعالیت کا معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے بروقت، شفاف اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں۔انہوں نے صفائی عملے کو بھی خصوصی ہدایت دی کہ شہر کی صفائی اور خوبصورتی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کے زیر انتظام دکانوں کی مرمت و بہتری کے کام کو تیز رفتاری سے جاری رکھا جائے جبکہ ٹف ٹائلز کی تنصیب اور اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی کو بھی جلد مکمل کیا جائے ۔بعد ازاں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کلورکوٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے وزیراعلیٰ کے تاریخی پیکیج کے تحت پنجاب بھر میں 65 ہزار مساجد کے آئمہ کرام کے لیے ماہانہ وظیفہ اسکیم کے آغاز کا جائزہ لیا۔انہوں نے تحصیل کلورکوٹ میں قائم رجسٹریشن ڈیسک کا معائنہ کیا، رجسٹرڈ آئمہ کرام سے ملاقات کی اور انہیں حکومت پنجاب کے اس فلاحی اقدام سے آگاہ کیا۔

 

