ناپ تول کے درست معیار کی مہم ، دکانداروں کے کنڈا جات اور اوزار ضبط
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع بھر میں ناپ تول کے درست معیار کو یقینی بنانے کے لیے مہم جاری ہے ۔اسی سلسلے میں ڈی او انڈسٹری بھکر شفق ناز نے ہمراہ اسسٹنٹ انسپکٹر ویٹس اینڈ میئرز شہر کے مختلف بازاروں میں ویٹس اینڈ میئرز کی چیکنگ کی۔۔۔
چیکنگ کے دوران ہلٹن چوک، خانسر روڈ اور لاری اڈا کے علاقوں میں چکن شاپس، فروٹ و ویجیٹیبل شاپس، کریانہ سٹورز اور پٹرول پمپس کے پیمانہ جات کا معائنہ کیا گیا۔دورانِ چیکنگ ناپ تول میں کمی پائی جانے پر متعدد دکانداروں کے کنڈا جات اور اوزار ضبط کیے گئے اور ان کے خلاف چالان معزز عدالت میں جمع کروا دیے گئے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔