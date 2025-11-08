صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناپ تول کے درست معیار کی مہم ، دکانداروں کے کنڈا جات اور اوزار ضبط

  • سرگودھا
ناپ تول کے درست معیار کی مہم ، دکانداروں کے کنڈا جات اور اوزار ضبط

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع بھر میں ناپ تول کے درست معیار کو یقینی بنانے کے لیے مہم جاری ہے ۔اسی سلسلے میں ڈی او انڈسٹری بھکر شفق ناز نے ہمراہ اسسٹنٹ انسپکٹر ویٹس اینڈ میئرز شہر کے مختلف بازاروں میں ویٹس اینڈ میئرز کی چیکنگ کی۔۔۔

چیکنگ کے دوران ہلٹن چوک، خانسر روڈ اور لاری اڈا کے علاقوں میں چکن شاپس، فروٹ و ویجیٹیبل شاپس، کریانہ سٹورز اور پٹرول پمپس کے پیمانہ جات کا معائنہ کیا گیا۔دورانِ چیکنگ ناپ تول میں کمی پائی جانے پر متعدد دکانداروں کے کنڈا جات اور اوزار ضبط کیے گئے اور ان کے خلاف چالان معزز عدالت میں جمع کروا دیے گئے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حفاظتی ویکسین سے انکار پر جرمانوں کا آغاز

ایس ایس جی سی میں بریسٹ کینسر آگاہی مہم

عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر ضمانت منسوخ کردی

اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کا بڑا ذخیرہ برآمد

میرپور خاص:24گھنٹے کے دوران 7ڈینگی کیسز رپورٹ

محراب پور:ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر نوجوان زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن