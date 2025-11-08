ڈی پی او خوشاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، جرائم کے تدارک کیلئے ہدایات جاری
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی زیر صدارت پولیس لائنز کانفرنس ہال میں ضلع میں جرائم کی صورتحال اور ان کے تدارک کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں تمام ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ڈی پی او نے ہدایت کی کہ سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاری ہر صورت یقینی بنائی جائے اور زیرِ تفتیش کیسز کو جلد نمٹایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں، چوروں، ڈکیتوں اور سٹریٹ کرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔