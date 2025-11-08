صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ فوڈ اہلکاروں نے گندم سے بھرا ٹرک تحویل میں لے لیا

  • سرگودھا
غلہ منڈی سے گندم خریدی ،تلہ گنگ روانہ کی ،شاہ پورصدر کے قریب روک لیا گندم فیڈ ملز سے لوڈ کرنے کا الزام،بلٹی دکھائی پھر بھی رپورٹ درج:طالب حسین

شاہ پور صدر ( نامہ نگار)محکمہ فوڈ کے اہلکاروں نے مطالبات پورے نہ ہونے پر گندم سے بھرا ٹرک روک کر سلطان فیڈ ملز انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ واقعہ پر غلہ منڈی سرگودہا کے بیوپاری طالب حسین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے ظلم قرار دیا ہے ۔طالب حسین کے مطابق، اس نے غلہ منڈی سرگودہا سے بلٹی نمبر 500 کے تحت ٹرک پر 323 بوری گندم لوڈ کروا کر تلہ گنگ روانہ کی تھی۔ راستے میں شاہ پور صدر کے قریب فیڈ ملز کے باہر وزن کرانے کے بعد محکمہ فوڈ کے اہلکاروں نے ٹرک روک لیا اور الزام عائد کیا کہ گندم فیڈ ملز سے لوڈ کی گئی ہے ۔طالب حسین کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے بلٹی دکھا کر وضاحت کی لیکن اہلکاروں نے زبردستی بیان دینے پر اصرار کیا۔ انکار پر محکمہ فوڈ کے انسپکٹر محمد محبوب اور جمشید اقبال نے پولیس تھانہ شاہ پور صدر میں رپورٹ درج کرائی اور ٹرک سمیت ڈرائیور کو تھانے میں بند کرا دیا۔بیوپاری نے الزام عائد کیا کہ محکمہ فوڈ افسران نے ملز انتظامیہ کے ساتھ عناد کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور اس کی لاکھوں روپے مالیت کی گندم بلاجواز روک لی گئی ہے ۔ اس نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ گندم فوری طور پر واپس دلائی جائے اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔دوسری جانب، محکمہ فوڈ کے مطابق، رات تین بجے چیکنگ کے دوران متعلقہ ٹرک سلطان فیڈ ملز سے نکلتا دیکھا گیا جسے روکنے کی کوشش پر ڈرائیور فرار ہو گیا، بعد ازاں کلمہ چوک پر روکا گیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔

