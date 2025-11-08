صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب: انٹر یونین کونسل سرٹ چیلنج، ریسکیو ٹیموں کے شاندار مظاہرے

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو خوشاب ملک محمد شکیل کی زیر نگرانی ایوب بھا ہاکی اسٹیڈیم میں سالانہ انٹر یونین کونسل سرٹ چیلنج کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

تقریب میں تحصیل خوشاب کی تربیت یافتہ ٹیموں نے بھرپور شرکت کی اور حادثات، آگ، پانی میں پھنسنے اور بلڈنگ کولیپس کی صورتوں میں ریسکیو کارروائیوں کے عملی مظاہرے پیش کیے ۔ملک شکیل نے کہا کہ ریسکیو رضاکار ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور محفوظ معاشرے کے قیام میں ان کا کردار کلیدی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ انٹر یونین سطح پر فاتح ٹیم اب نیشنل سرٹ چیلنج، ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں حصہ لے گی۔اختتام پر فاتح ٹیم کو ٹرافی دی گئی۔

 

