سنٹرل جیل میانوالی کے جیمرز قریبی آبادیوں کیلئے عذاب
موبائل فون اور انٹرنیٹ بند، طلباء کے لئے مشکلات،آن لائن بزنس ٹھپ
میانوالی (نامہ نگار )سنٹرل جیل میانوالی میں جیمرز نے وانڈھی آرائیاں والی،سلیمان کالونی اور گردونواح کے عوام کو اذیت سے دوچار کردیا ہے .جیمرز کی فریکوئنسی بڑھانے سے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، عوام خاص طور پر طلباء کے لئے شدید مشکلات.آن لائن بزنس ٹھپ. تفصیلات کے مطابق سنٹرل جیل/HSP میانوالی میں نصب جیمرز نے وانڈھی آرائیاں والی،سلیمان کالونی اور گردونواح کے عوام کو شدید مشکلات کا شکار کردیا ہے ان علاقوں میں فون اور انٹرنیٹ سروس کی بندش سے عوام خاص طور کالج یونیورسٹی کے طلباء اور آن لائن بزنس کرنے شدید مشکلات کا شکار ہیں.امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد،حاجی اسلم خان گڈی خیل صدر عوامی کمیٹی جماعت اسلامی وانڈھی آرائیاں والی، حبیب اللہ خان صدر عوامی کمیٹی جماعت اسلامی سلمان کالونی و دیگر ممبران نے مطالبہ کیا ہے کہ جیمرز کی فریکوئنسی کم کرکے جیل کے اندر تک محدود کی جائے اور عوام کو اذیت سے نجات دلائی جائے ۔