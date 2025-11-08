صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنٹرل جیل میانوالی کے جیمرز قریبی آبادیوں کیلئے عذاب

  • سرگودھا
سنٹرل جیل میانوالی کے جیمرز قریبی آبادیوں کیلئے عذاب

موبائل فون اور انٹرنیٹ بند، طلباء کے لئے مشکلات،آن لائن بزنس ٹھپ

میانوالی (نامہ نگار )سنٹرل جیل میانوالی میں جیمرز نے وانڈھی آرائیاں والی،سلیمان کالونی اور گردونواح کے عوام کو اذیت سے دوچار کردیا ہے .جیمرز کی فریکوئنسی بڑھانے سے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، عوام خاص طور پر طلباء کے لئے شدید مشکلات.آن لائن بزنس ٹھپ. تفصیلات کے مطابق سنٹرل جیل/HSP میانوالی میں نصب جیمرز نے وانڈھی آرائیاں والی،سلیمان کالونی اور گردونواح کے عوام کو شدید مشکلات کا شکار کردیا ہے ان علاقوں میں فون اور انٹرنیٹ سروس کی بندش سے عوام خاص طور کالج یونیورسٹی کے طلباء اور آن لائن بزنس کرنے شدید مشکلات کا شکار ہیں.امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد،حاجی اسلم خان گڈی خیل صدر عوامی کمیٹی جماعت اسلامی وانڈھی آرائیاں والی، حبیب اللہ خان صدر عوامی کمیٹی جماعت اسلامی سلمان کالونی و دیگر ممبران نے مطالبہ کیا ہے کہ جیمرز کی فریکوئنسی کم کرکے جیل کے اندر تک محدود کی جائے اور عوام کو اذیت سے نجات دلائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

موسم سرما کے باوجود گھنٹوں بجلی بندش،ٹرپنگ سے شہریوں،تاجروں کو مشکلات

پیمانہ کم ہونے پر 3پٹرول پمپ سیل ، متعدد کو جرمانہ

عوام کو سہولیات میں کوتاہی برداشت نہیں:اے سی نو شہرہ

پی ٹی آئی ممبر اسمبلی ضمیر بھٹی کی شیخ گلزار کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت

صوبائی وزیر شافع حسین سے مرزا عدنان اور خرم لو دھی کی ملاقات

سلیم بٹ میموریل والی بال ٹورنامنٹ اسد کلب چٹی شیخاں نے جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن