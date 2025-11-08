اسرائیل کی بمباری امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے ، میاں بلال طارق
خوشاب (نمائندہ دُنیا)مرکزی جمعیت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم ضلع خوشاب، ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود غزہ پر بمباری، امن معاہدے کے ضامن ممالک کے لیے لمحۂ فکریہ ہے۔۔۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 101 فلسطینی شہید ہوئے ، جن میں 35 بچے ، خواتین اور معمر شہری شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور طے شدہ امن معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔میاں بلال طارق کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام ممکن ہو سکے ۔