ڈپٹی کمشنر خوشاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ

  • سرگودھا
کھلے مین ہولز اور سیوریج کے مسائل کا نوٹس ، فوری اقدامات کی ہدایت

خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے شہر کے مختلف علاقوں، جی ٹائپ، 6 بلاک، 12 بلاک، شوگر مل روڈ پارک، ریلوے اسٹیشن اور ڈی سی آفس کے سامنے گراؤنڈ سمیت متعدد مقامات کا دورہ کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چوہدری ضیااللہ، اسٹیشن ماسٹر پاکستان ریلوے ، میونسپل کمیٹی عملہ بھی موجود تھا۔ڈی سی خوشاب نے صفائی کے انتظامات اور عوامی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ایم سی کے افسران کو ہدایت کی کہ صفائی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ۔انہوں نے کھلے مین ہولز اور سیوریج کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔بعد ازاں ڈی سی خوشاب نے نیو لاری اڈا، بنک روڈ، کالج چوک، جنوبی بازار، جہاز چوک اور ہسپتال روڈ کا بھی معائنہ کیا۔

 

