حکومتی انتقامی پالیسیوں سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کم نہیں ہو سکتی، ملک تنویر اعوان
خوشاب (نمائندہ دُنیا)تحریک انصاف ضلع خوشاب کے جنرل سیکرٹری ملک تنویر احمد اعوان نے کہا ہے کہ حکمرانوں کی انتقامی پالیسیاں پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتیں۔۔۔
انہوں نے کہا کہ قیادت کے پابند سلاسل ہونے کے باوجود پی ٹی آئی عوامی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ متوقع بلدیاتی انتخابات کے لیے تاحال پارٹی گائیڈ لائن موصول نہیں ہوئی، تاہم اگر موقع ملا تو مخالفین کی تمام توقعات پر پانی پھیر دیں گے ۔انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2025 کے ذریعے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو گی۔