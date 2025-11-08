صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سی پیک موٹر وے کلور شریف عیسی خیل پر حفاظتی باڑ کاٹ دی گئی ،ملزم پولیس دیکھ کر فرار

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سی پیک موٹر وے کلور شریف عیسی خیل پر ایک شخص نے حفاظتی باڑ کاٹ دی پولیس کو دیکھ کر فرار ہو گیا معلوم ہوا ہے کہ۔۔۔

موٹر وے پولیس سی پیک نے تھانہ عیسی خیل میں درخواست دی ہے کہ وہ سرکاری گاڑی پر اپنے ساتھیوں سمیت گشت پر تھے کہ ایک شخص 24 میٹر سی پیک کی حفاظتی باڑ کو کاٹ چکا تھا جسے پکڑنے کی کوشش کی گئی مگر وہ فرار ہو گیا تاہم اس کا موبائل گر گیا جسے تحویل میں لیا گیا جس پر اسکی شناخت امیر نواز کے نام سے ہو گئی ۔مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

