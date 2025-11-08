صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں میں کوئی کرپشن،کوتاہی برداشت نہیں،محمد اشرف

  • سرگودھا
ترقیاتی کاموں میں کوئی کرپشن،کوتاہی برداشت نہیں،محمد اشرف

بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا

کلورکوٹ(نمائدہ دنیا )کلورکوٹ میں ہونے والے ترقیاتی کاموں میں کوئی کرپشن کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ان خیالات کا اظہار ملک محمد اشرف ڈپٹی کمشنر بھکر نے اپنے دورہ کلورکوٹ کے موقعہ پر شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کی چیکنگ کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ کلورکوت شہر کی خوبصورتی کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ دی گئی ہے اس گرانٹ سے اعلی کوالٹی کا کام کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر کلورکوٹ نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائینہ کیا لاری اڈہ پر ٹف ٹائلز کی تنصیب سمیت پیرا فورس اور دوسرے دفاتر کی نئی تعمیر ہونے والی عمارات کا معائینہ کیا۔ اس موقعہ پر اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم،سہیل انو رخان نیازی چیف افسیر ضلع کونسل بھکر ودیگر افسران موجود تھے ۔

 

