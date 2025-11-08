ضلع بھکر کے 148سکولوں کی سولرائزیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا
بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع کے 148 سرکاری سکولوں کی سولرائزیشن کا عمل مکمل کرلیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اس موقع پر کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور مثالی اقدام ہے جو کہ ایک عمدہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔۔۔
منصوبے سے نہ صرف بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ بچت ہوگی بلکہ اس بچت کو دیگر تعلیمی و انتظامی ضروریات کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ سرکاری سکولوں میں معیارِ تعلیم کو مزید بہتر بنایا جا سکے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ضلعی محکمہ تعلیم کے تمام افسران کی کارکردگی کو بھی بطور خاص سراہا۔