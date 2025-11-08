صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فریزین اور بریمن سیمن منصوبے کا آغاز کر دیا گیا، ڈاکٹر محمد مطیع السلام

  • سرگودھا
فریزین اور بریمن سیمن منصوبے کا آغاز کر دیا گیا، ڈاکٹر محمد مطیع السلام

میانوالی (نامہ نگار )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک میانوالی ڈاکٹر محمد مطیع السلام نے کہا ہے کہ فریزین اور بریمن سیمن منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔۔۔

 انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر محکمہ لائیوسٹاک حکومتِ پنجاب نے کام پیداواری صلاحیت رکھنے والے جانوروں کی جنیاتی بہتری کے لیے ایک اہم منصوبہ شروع کیا ہے ۔اس منصوبے کے تحت فریزین سیمن صرف 150 روپے اور بریمن سیمن صرف 500 روپے کی رعایتی قیمت پر تمام ویٹرنری ہسپتالوں میں دستیاب ہیں۔ڈاکٹر محمد مطیع السلام نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد جانوروں کی نسل کو بہتر بنانا، دودھ کی پیداوار اور وزن میں اضافہ کرنا ہے ۔

 

