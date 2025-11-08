پپلاں:پیمانہ کم ہونے پر ڈیزل ایجنسی کو 10 ہزار روپے جرمانہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنراسد عباس مگسی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چودھری ظفر اقبال نے پٹرول پمپس کے پیمانہ جات چیک کیے ۔چک نمبر 12 ایم ایل میں واقع ایک ڈیزل ایجنسی کا پیمانہ کم پایا گیا۔۔۔
جس پر موقع پر ہی دس ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ پیمائش میں کمی بیشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔تمام پٹرول پمپس اور ڈیزل ایجنسیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ درست پیمائش یقینی بنائیں ورنہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔