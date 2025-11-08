صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:بیٹے کا جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے والا باپ گرفتار

کندیاں:بیٹے کا جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے والا باپ گرفتار

معمور خان نے بیٹے کو ایک مقدمے میں فائدہ پہنچانے کے لئے سرٹیفکیٹ بنوایاملزم کو عبوری ضمانت خارج ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا،دیگر 7ملزم زیر حراست

کندیاں (نمائندہ دنیا)اینٹی کرپشن میانوالی نے یونین کونسل کندیاں کے سیکرٹری کے ساتھ مل کر جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے الزام میں ملزم معمور خان سکنہ ٹانک حال مقیم کندیاں کو گرفتار کر لیا،ذرائع کے مطابق ملزم نے اپنے بیٹے کا جعلی پیدائش سرٹیفکیٹ تیار کروا کر کم عمر ظاہر کیا تاکہ ایک مقدمے میں ناجائز فائدہ حاصل کیا جا سکے ۔اینٹی کرپشن ریڈنگ ٹیم نے ملزم کو گرفتار کیا۔مدعی کریم خان کی درخواست پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کی ہدایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔تفتیشی افسر نے شواہد حاصل کر کے تمام گواہان کے بیانات قلمبند کیے ۔ملزمان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے جس پر جوڈیشل ایکشن کی منظوری کے بعد سات ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے ۔ملزم معمور خان نے عبوری ضمانت حاصل کی تھی جو خارج ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر تمام ساتھی ملزمان پہلے ہی جیل بھجوائے جا چکے ہیں۔

 

 

