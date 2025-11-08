بھٹہ مزدور کے سامنے ا س کی بیوی ،بیٹا اغوا کر لیا گیا
محمد عارف ،زاہدہ اور تین سالہ بیٹے اسماعیل کے ہمراہ موٹرسائیکل پر جا رہا تھا سیال موڑ فلائی اوور کے قریب 2مسلح افراد نے رو ک لیا،اغوا کر کے فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دو مسلح افراد نے بھٹہ مزدور کو روک کر اس کی بیوی اور کمسن بیٹے کو گن پوائنٹ پر اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے گئے ، بتایا جاتا ہے کہ کوٹ میانہ کا رہائشی محمد عارف جو کہ بھٹہ خشت پر ملازم ہے اپنی بیوی زاہدہ اور تین سالہ بیٹے اسماعیل کے ہمراہ موٹرسائیکل پر جا رہا تھا کہ سیال موڑ فلائی اوور کے قریب دو اشخاص نے انہیں روک لیا ،ملزمان زبردستی خاتون اور بچے کو اغواء کر کے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف کاروائی شروع کر دی۔