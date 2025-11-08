صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ مزدور کے سامنے ا س کی بیوی ،بیٹا اغوا کر لیا گیا

  • سرگودھا
بھٹہ مزدور کے سامنے ا س کی بیوی ،بیٹا اغوا کر لیا گیا

محمد عارف ،زاہدہ اور تین سالہ بیٹے اسماعیل کے ہمراہ موٹرسائیکل پر جا رہا تھا سیال موڑ فلائی اوور کے قریب 2مسلح افراد نے رو ک لیا،اغوا کر کے فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دو مسلح افراد نے بھٹہ مزدور کو روک کر اس کی بیوی اور کمسن بیٹے کو گن پوائنٹ پر اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے گئے ، بتایا جاتا ہے کہ کوٹ میانہ کا رہائشی محمد عارف جو کہ بھٹہ خشت پر ملازم ہے اپنی بیوی زاہدہ اور تین سالہ بیٹے اسماعیل کے ہمراہ موٹرسائیکل پر جا رہا تھا کہ سیال موڑ فلائی اوور کے قریب دو اشخاص نے انہیں روک لیا ،ملزمان زبردستی خاتون اور بچے کو اغواء کر کے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف کاروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

وزارت ثقافت کے زیر اہتمام تاجکستان کلچر ویک منانیکا فیصلہ

شکر پڑیاں میں رنگارنگ لوک میلہ شروع، سٹالز سج گئے

سفارتخانہ ترکیہ کی جانب سے تقریب مشرق کے عظیم شاعر:محمد اقبالؒ کا انعقاد

سی ڈی اے ، منصوبوں کی جلدتکمیل کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن