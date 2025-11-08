صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے کے واقعات ،میاں بیوی سمیت 7افراد پر تشدد

  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران موضع گڑھی کالا میں زمین کے تنازعہ پر خضر حیات وغیرہ نے حسن نواز اور اسکے ملازم بلال ،130شمالی کے محمد حمزہ کو تلخ کلامی پر خاور وغیرہ نے تشددکا نشانہ بنا ڈالا، ۔۔۔

ویرووال میں راستہ کے تنازعہ پر رمضا ن وغیرہ نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے محمد شہبا ز اسکی بیوی طاہرہ اور کزن احسان کو لہولہان کر دیا، جبکہ لیاقت کالونی میں مقدمہ کی پیروی سے روکنے کے لئے یاسین وغیرہ نے لیاقت کو راستہ میں روک کر اسلحہ کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے قتل کی دھمکیاں دیں،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

