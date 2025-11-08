ڈی او انڈسٹری کا پٹرول پمپس کریانہ سٹور،چکن شاپس کی چیکنگ
کم پیما نہ جات والے پٹرول پمپس،دوکا نداروں کے چالان،عدالت بھیج دئیے
میانوالی (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹری رضوان اکرم ڈار نے مختلف پٹرول پمپس، با زاروں اور دوکا نوں کا دورہ کیا۔ڈی او انڈسٹری نے مختلف پٹرول پمپس کے پیما نہ جات، کر یا نہ، چکن، فروٹ سبزی کے کنڈا جات کو چیک کیا اور کم پیما نہ جات والے پٹرول پمپس اور دوکا نداروں کے خلاف چالان کاروائی کیلئے متعلقہ عدالت میں بھجوا دیئے ۔اس موقع پر ڈی او انڈسٹری نے گفتگو کر تے ہو ئے کہا کہ اگر کسی شہری کو پٹرول پمپس کے پیما نہ یا دوکا نداروں کے کنڈا جات کے وزن سے متعلق شکایت ہو تو معاملہ ڈی او انڈسٹری کے نوٹس میں لائیں ایسے دوکانداروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ۔