انٹر ریجنل فٹبال چیمپئن شپ سپیشل پروٹیکشن یونٹ نے جیت لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے فٹبال گراونڈ میں انٹر ریجنل فٹبال چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔۔۔
چیمپئن شپ میں پنجاب بھر سے چھ ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ سرگودھا پولیس اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ (ایس پی یو) کی ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل اپنے نام کرلیا۔آر پی او نے تمام کھلاڑیوں سے ملاقات کی بہترین کھیل پیش کرنے پر ان کی کارکردگی کو سراہا۔انہوں نے پہلی، دوسری اور تیسر ی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں میں ٹرافی جبکہ فائنل میچ میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں میں میڈل تقسیم کیے ۔