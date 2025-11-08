پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور ممبرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حلف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران کی تقریب حلف برداری جم خانہ کلب میں منعقد ہوئی۔۔۔
تقریب میں سی ای او ایجوکیشن میڈم کلثوم منشاء نے حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں شرح خواندگی کے فروغ کیلئے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا کردار بہت اہم ہے ضلعی محکمہ تعلیم پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا۔ تقریب سے سرپرست مرزا محمد اختر ، چیئر مین بورڈ آف ڈائریکٹرز سردار آصف ، ممبر ڈسٹرکٹ رجسٹریشن کمیٹی عرفان اکبر چوہدری ، چوہدری محمد فیصل نے کہا کہ پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سرگودہا کی واحد رجسٹرڈ تنظیم ہے جو ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کیلئے سب سے موثر پلیٹ فارم ہے ۔