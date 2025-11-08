مستحسن معاشرہ کی تشکیل کیلئے رواداری کا مظاہرہ ضروری ،حافظ عبدالغفار روپڑی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی امیر جماعت اہلحدیث پاکستان مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی نے جامع مسجد بلاک ڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں خطبہ جمعہ کے موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ایک مستحسن معاشرہ کی تشکیل کیلئے باہمی روابط میں اخلاص ورواداری کا مظاہرہ انتہائی ضروری ہے ، جس کے سبب بہت سے مسائل کا ازخود خاتمہ یقینی ہے اسلام میں خوش اخلاق کی بہت اہمیت ہے ،ہمارے پیارے نبی ؐنے نہ صرف خود ہر معاملہ میں خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا بلکہ اپنے صحابہ ؓ کو بھی اس کی تلقین کی،اسی طرح رسول کریم ؐمخلوق خدا کے ساتھ خوش اخلاق انسان کو کامل ترین مسلمان قرار دیا ہے ،رسول اﷲؐنے فرمایا قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب اور میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ خوش اخلاق ہیں۔۔ اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے برے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور لوگ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں ۔