بلاشبہ حب رسولؐ ہی کسی مومن کا اثاثہ ہے ،مولانا عبدالقیوم غزنوی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) معروف عالم دین سید مولانا عبدالقیوم غزنوی نے جامع مسجد توحید اہلدیث پل 111جنوبی میں خطبہ جمعہ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ۔۔۔

 رسول کریم ؐ کی حیات مبارکہ کا ہرہر گوشہ قربان جانے والی صفات سے مزین نظرآتا ہے بلاشبہ حب رسولؐ ہی کسی مومن کا اثاثہ ہے کیوں کہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیا ن کیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتا کہ جب تک رسول کریمؐ کی محبت ہر چیز اور رشتہ سے بلند مقام پر نہ ہو ،اس موقع پرماسٹر منشاء ثاقب،مولانا سرفراز حمد ، مولانا انجینئر محمد سلیم،حافظ عبدالماجد، مرزا منیر احمد و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

