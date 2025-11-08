صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈھنگا نہ میں سیفٹی وال اور سٹڈ کی تعمیر پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
سیفٹی وال کی تعمیر کو سپیڈ ا کر کے جلد مکمل کیاجائے ،ڈی سی میانوالی کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی کی زیر صدارت مو ضع ڈھنگا نہ میں دریا ئی کٹا ؤ کی روک تھام کے سلسلہ میں سیفٹی وال اور سٹڈ کے تعمیراتی کا موں کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ایس ای ایریگیشن سرگودہا ڈویژن یا سر منیر، ایکسئن ایریگیشن میانوالی ڈویژن اسد شفیق، ڈپٹی ڈائر یکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان اور ایکسئن ہا ئی وے شہباز کلا سر نے شرکت کی۔اجلاس میں محکمہ آبپا شی کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو مو ضع ڈھنگانہ کے مقام پر دریا کے زمینی کٹا ؤ کی روک تھام کے سلسلہ میں تعمیر کی جانے والی سیفٹی وال اور سٹڈ جبکہ ایکسئن ہا ئی وے نے چشمہ جہلم لنک کینال پر زیر تعمیرپل کے تعمیراتی کا موں کی پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی۔

 اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز نے مو ضع ڈھنگا نہ کی ملحقہ آبادی اور شیر شاہ سوری روڈ کو دریا برد ہونے سے بچانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اس منصوبہ کیلئے فنڈز ریلیز کئے ہیں تاہم دستیاب وسائل کو برؤے کار لاتے ہوئے سیفٹی وال کی تعمیر کو سپیڈ ا کر کے اسے جلد مکمل کیاجائے ۔ انھوں نے محکمہ آبپا شی کے حکا م کو ہدایت کی کہ مستقبل میں مو ضع ڈھنگانہ کی ملحقہ آبادی اورسڑک کو دریائی کٹاؤ سے محفوظ بنا نے کے سلسلہ میں جامع حفاظتی پلا ن تیار کیا جا ئے تا کہ مزید فنڈز کے حصول کیلئے کیس تیار کرکے حکو مت کو بھجوا یا جاسکے اور علاقہ کو دریا برد ہونے سے بچایا جاسکے ۔

 

مزید پڑہیئے

