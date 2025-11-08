E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
خورشید ندیم
تکبیر مسلسل
خالد مسعود خان
کٹہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
حکمِ اذاں
افتخار احمد سندھو
افتخار نامہ
ذوالفقار علی مہتو
خبر کہانی
مفتی منیب الرحمٰن
زاویہ نظر
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
(current)
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پاکستان اورایران مل کر اقبال ڈے منائیں گے :عظمیٰ بخاری
آئینی ترمیم کاڈرافٹ اتحادیوں کیساتھ شیئر کر دیا:بیرسٹر عقیل
سپریم کورٹ بار کے نو منتخب عہدیداروں کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات
وکلاء برادری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے :گورنر پنجاب
پاکستان میں ترامیم عوام کے حق کیلئے نہیں ہوتیں:تھنک ٹینک
چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامدرضاگرفتار،جیل منتقل
تازہ ترین
کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش، قائمہ کمیٹی کے سپرد
ججز ٹرانسفر پر ایگزیکٹو کے اختیارات میں کمی، فیلڈ مارشل کا اعزاز تاحیات ہو گا: وزیر قانون
چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی چیف کو دینے کی تجویز، 27 ویں ترمیم کا مسودہ
ترکیہ، آذربائیجان کی یکجہتی پر مشکور، دشمن کے 7 بہترین جنگی طیارے گرائے: وزیراعظم
آذری یوم فتح: پاکستان اور ترکیہ کا ساتھ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا: صدر آذربائیجان
آج کے کالمز
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Add Roznama Dunya to Home
×