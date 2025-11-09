صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ہلال احمر تھیلیسیمیا اینڈ ہیمو فیلیا بلڈ سنٹر کا دورہ

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈی آئی جی جیل خانہ جات سرگودھا سعید اﷲ گوندل نے سلانوالی روڈ پر قائم ہلال احمر تھیلیسیمیا اینڈ ہیمو فیلیا بلڈ سنٹر کا دورہ کیا اور۔۔۔

 سنٹر کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران ڈی آئی جی نے تھیلسیما اور ہیمو فیلیا کے مرض میں مبتلا بچوں سے ملاقات کی، انہیں بلڈ لگانے کے عمل کا جائزہ لیا اور ادویات تقسیم کیں۔ انہوں نے سنٹر انتظامیہ کی اس کاوش کو سراہا اور کہا کہ خدمت انسانیت کا یہ عمل اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے ۔سعید اﷲ گوندل نے اعلان کیا کہ محکمہ جیل خانہ جات کے زیر اہتمام ان بچوں کے لیے خون عطیہ کرنے کا کیمپ بھی جلد منعقد کیا جائے گا۔تقریب میں ہیڈ کوارٹر پولیس ٹریننگ سکول اختر حیات کانجو، سیکرٹری ہلال احمر ہسپتال عاصم منیر کھرل، اور تھیلسیما سنٹر کے ایگزیکٹو ممبران شیخ محمد اشرف، خواجہ خادم حسین سمیت دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بچوں میں ادویات تقسیم کیں۔

 

