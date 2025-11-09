صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپیو ٹر ز اور فیشن ڈائزئننگ کی کلاسز شروع کر نے کا فیصلہ خوش آئند :ا مجد شا ہین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی وسما جی رہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ پنجا ب حکو مت کا سرگودہا کے 31سرکار ی سکو لو ں میں کمپیو ٹر ز اور فیشن ڈائزئننگ کی کلاسز شروع کر نے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔۔۔

 لیکن یہ تعداد کم ہے بے ر و ز گا ر ی کے خاتمہ اور اپنے پا ؤ ں پر کھڑا کر نے کیلئے طلبہ و طا لبا ت کو ز یا دہ سے ز یاد ہ سر کا ر ی سکو لوں میں کمپیو ٹر ز اور فیشن ڈیزا ئن کی تر بیت د ی جا ئے کیونکہ ا س وقت بڑھتی ہو ئی بے ر و ز گا ر ی لوگوں کیلئے و با ل جا ن بنی ہوئی ہے ۔

 

