پسند کی شادی کرنے والی خاتون سے جہیز کا سامان ہتھیانے کا مقدمہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے علاقے کوٹومن میں پسند کی شادی کرنے والی خاتون سمیرا بی بی سے اس کے شوہر کے دوست نے لاکھوں روپے مالیت کے جہیز کا سامان ہتھیالیا۔سمیرا کا شوہر ملازمت کے سلسلہ میں بیرون ملک مقیم ہے ۔۔۔۔
اس کی غیر موجودگی میں شوہر کے دوست نصر اللہ نے خاتون کو دھمکی دی کہ اس کے والدین سنگین قدم اٹھا سکتے ہیں، اور کہا کہ وہ سامان کو محفوظ جگہ پر رکھوا دیتا ہے ۔اس طرح ملزم نے خاتون کو اپنے جال میں پھنسا کر فراڈ کے ذریعے 15 لاکھ روپے مالیت کے جہیز کا سامان امانتاً حاصل کر کے خرد برد کر لیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے اور ملزم کی تلاش جاری ہے ۔