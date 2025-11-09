ملک شعیب اعوان سے علما کرام کے وفد کی ملاقات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیئر مین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ملک شعیب اعوان سے علما کرام کے وفد کی ملاقات، وفد میں ریاست علی فیروزی، قاضی نگاہ مصطفی چشتی، عبداﷲ سعید ہاشمی شریک تھے ۔۔۔
، اس موقع پر علماء کرام نے پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سابق ایم پی اے و ضلعی رہنما عبدالرزاق ڈھلوں سے بھی ملاقات کی، ملاقات میں علاقائی صورتحال، عوامی فلاح وبہبود اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اس موقع پر ملک شعیب اعوان کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت تعلیم کے فروغ اور ترقیاتی کاموں کی تکمیل ہمارا مشن ہے۔