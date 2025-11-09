صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے :مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے :مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چیمبر آف کا مر س مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر محمد شفیق ا لر حمن نے کہا کہ صنعتی بجلی کا ٹیرف 48رو پے فی کلو وا ٹ سے کم ہو کر 31رو پے فی کلو و اٹ یعنی 11سینٹ ہو گیا ہے جو صنعتی سرگر میوں کے چیلنج ہے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے۔۔۔

 لیکن آ ئی ا یم ا یف پر و گر ا م کی و جہ سے یہ ممکن نہیں ہو ر ہا۔آ ئی پی پیز کیساتھ مذا کرا ت سے 3.600ا ر ب رو پے کی بچت ہو ئی۔ پاکستا ن کی کا رو با ر ی بر ا در ی ملک میں ما لیاتی استحکا م چاہتی ہے لیکن ا س کیلئے حکو مت کو سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے اقدا ما ت ا ٹھا نے ہو ں گے پاکستا ن آئند ہ پا نچ سالوں میں 100ار ب ڈا لر کی بر آ مد ات حاصل کر سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا :علی اکبر

ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کا سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع

شہری سہولتوں،بیوٹیفکیشن منصوبے،18 نکاتی ایجنڈے پر غور

صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے سمندری میں کھلی کچہری

جماعت اسلامی 27ویں ترمیم کو مسترد کرتی :جاوید قصوری

فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر