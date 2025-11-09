بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے :مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چیمبر آف کا مر س مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر محمد شفیق ا لر حمن نے کہا کہ صنعتی بجلی کا ٹیرف 48رو پے فی کلو وا ٹ سے کم ہو کر 31رو پے فی کلو و اٹ یعنی 11سینٹ ہو گیا ہے جو صنعتی سرگر میوں کے چیلنج ہے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے۔۔۔
لیکن آ ئی ا یم ا یف پر و گر ا م کی و جہ سے یہ ممکن نہیں ہو ر ہا۔آ ئی پی پیز کیساتھ مذا کرا ت سے 3.600ا ر ب رو پے کی بچت ہو ئی۔ پاکستا ن کی کا رو با ر ی بر ا در ی ملک میں ما لیاتی استحکا م چاہتی ہے لیکن ا س کیلئے حکو مت کو سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے اقدا ما ت ا ٹھا نے ہو ں گے پاکستا ن آئند ہ پا نچ سالوں میں 100ار ب ڈا لر کی بر آ مد ات حاصل کر سکتا ہے ۔