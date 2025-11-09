حاجی میاں احسان الحق مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ایم پی اے پی پی 74 میاں اکرام الحق کے بھائی حاجی میاں احسان الحق مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے چک 30 جنوبی میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس میں ایس ای واپڈا ابرار خان، پارلیمانی سیکرٹری میاں محمد شاہد خان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محترمہ صائمہ منظور، پارلیمانی سیکرٹری برائے انرجی منصور اعظم سندھو، چیئر مین سیٹینڈنگ کمیٹی ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب صفدر ساہی، سیاسی رہنما چوہدری عمر کلیار سمیت سیاسی و مذہبی شخصیات، علماء کرام، تاجر، وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی اور مغفرت کی دعا کی۔