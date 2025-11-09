میانوالی:تحصیل پپلاں میں دفتر صوبائی محتسب پنجاب کی آگاہی مہم
میانوالی (نامہ نگار )ڈب بلوچاں، تحصیل پپلاں، ضلع میانوالی میں دفتر صوبائی محتسب پنجاب کے کردار اور ۔۔۔
درخواست دائر کرنے کے طریقہ کار سے متعلق آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔اس موقع پر کنسلٹنٹ دفتر صوبائی محتسب پنجاب ریجنل آفس میانوالی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کو سرکاری محکمہ جات کے حوالے سے شکایات کے حل کا فوری اور سستا ذریعہ قرار دیا۔انہوں نے شرکاء کو آگاہی دی کہ محتسب پنجاب کی مفت ہیلپ لائن 1050 ہفتے کے ساتوں دن چوبیس گھنٹے عوام کی شکایات ریکارڈ کرنے اور معاونت کے لیے دستیاب ہے ۔ مزید برآں صوبہ پنجاب کے سرکاری محکموں کے خلاف دفتر محتسب پنجاب کی ویب سائٹ ww.ombudsmanpunjab.gov.pk پر بھی شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔